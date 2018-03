Banditisme: des Mineurs prennent part

Pas plus tard que que le 20 octobre dernier, une attaque a eu lieu dans la commune de Mahazoarivo dans le district d’Isandra. Une fois informées, les forces de l’ordre ont tout de suite poursuivi les malfrats. Un échange de tirs a eu lieu entre ces derniers et les forces de l’ordre. Un d’entre eux sont tombés sous les tirs des forces de l’ordre les 3 autres ont été capturés vivants et les autres ont pris la poudre d’escampette. Ces bandits sont entre 10 à 20 ans.