Banque Mondiale : 135 millions de dollars pour la gestion des finances publiques

Ce fond d’appui est sous forme de don afin d’encourager le Ministère des Finances et du Budget à renforcer les réformes à apporter de la gestion des finances publiques surtout après la suspension des subventions sur les carburants. 45 Millions de dollars seront affectés à la finance publique et aux investissements. 40 % de cette enveloppe de prêt servira à consolider la croissance inclusive et résiliente, mais aussi pour accompagner le gouvernement malgache à soutenir les ménages à affronter la période de soudure surtout dans les zones rurales. Coralie Gevers, la représentante de la Banque Mondiale a particulièrement félicité le Ministère des Finances et du Budget sur ses efforts puisque la recette fiscale a enregistré une hausse de 12 %. La signature des lettres d’accords de financements entre la Banque Mondiale et le Ministère des Finances et du Budget a eu lieu hier.