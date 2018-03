Brèves Madagascar Banque Mondiale : octroi d’un appui budgétaire de 427 millions de dollars pour Madagascar

Madagascar est toujours considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde selon le rapport de la banque mondiale. En effet, Madagascar a encore un taux élevé de déperdition scolaire, un faible taux d’accès à l’eau potable et à l’énergie. Malgré cela, après la crise politique, une évolution économique considérable du pays a été constatée selon le rapport de la Banque Mondiale.

Ainsi, la Banque Mondiale s’engage dans des nouveaux projets pour Madagascar d’une valeur de 427 millions de dollars. Projet concernant notamment l’inclusion financière, projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’électricité. 97% des promesses de la Banque Mondiale lors de la Conférence des bailleurs en 2016 ont déjà été décaissées d’après son rapport de portefeuille. Cette année, la Banque Mondiale mènera de nouveaux projets sur l’énergie, l’environnement, l’inclusion financière et d’autres secteurs. Les actionnaires de la Banque Mondiale incitent une stabilité politique, macroéconomique et la responsabilité des institutions étatiques pour un développement durable lors de la présentation de la revue du portefeuille de la Banque Mondial hier à Antananarivo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar