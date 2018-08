Brèves Madagascar Barea vs Sénégal: Aliou Cissé qualifie le match de « difficile »

Le 09 septembre prochain, les Lions de la Teranga vont disputer un match contre les Barea de Madagascar qui entre dans le cadre de l’élimination pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Rappelons que ces mondialistes avaient été malmenés par l’équipe malgache en 2015 pour les éliminations à la coupe du monde. À la 70e minute, les Barea menaient encore 2 buts à 0. Mais à la 71e minute et à la 81e minute, les ballons de Mane Biram et Sadio Mané trouvent le filet de Leda. Score final : 2 buts partout. C’est pour cela qu’Aliou Cissé, l’entraineur de l’équipe de Sénégal a affirmé sur TV5 monde que le Match à Madagascar est difficile. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar