Brèves Madagascar Beach Soccer : les Barea qualifiés pour la CAN 2018 en Égypte

En attendant, avec suspense, la qualification des Barea qui jouent sur pelouse pour la CAN 2019 au Cameroun, les Barea qui jouent sur sable viennent de se qualifier pour la CAN Beach Soccer en Égypte.

Ainsi, les Barea ont décroché leur billet pour la CAN 2018 de Beach Soccer qui se déroulera du 09 au 14 décembre 2018 à Sharm El Sheikh en Égypte. Après avoir battu les Mozambicains chez eux sur le score de 5 buts à 4. Le match retour d’hier à Majunga s’est soldé sur le score de 5 buts partout. Situation en faveur des « omby » qui les mène vers la qualification. Croisons les doigts pour que les Barea sur pelouse en fassent autant. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar