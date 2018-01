Brèves Madagascar Big MJ et Arnaah décident de divorcer et enflamment la toile

La vie des deux stars malgaches, qui avaient vécu six années d’amour et qui ont célébré leur mariage en fanfare en 2016, devient actuellement le buzz sur internet.

En effet, Big MJ avait annoncé sur son compte facebook, qu’il et sa femme ont décidé de divorcer en bon terme et vont continuer leur collaboration pour la musique. « Très chers amis(es), très chers fans, Durant ces six dernières années, notre amour, à Arnaah et moi, a été NO-LIMIT mais MAGNEVA ne signifie pas éternel. La flamme nous unissant s'est éteinte, alors, d'un commun accord, nous vous annonçons officiellement notre séparation en bon terme. Mais notre passion commune pour la musique permettra à notre collaboration de se poursuivre. On vous aime. » Cela a été confirmé après par Arnaah sur son compte facebook. Ils explosent les compteurs des commentaires et des partages sur les réseaux sociaux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar