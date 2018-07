Bilan des échauffourées à Betafo : deux morts, trois blessées

Si on fait un résumé de ce qui s’est passé, un homme d’affaires soupçonné de faire des trafics d’organes a été pillé lundi dans la soirée à Betafo. Sa maison a été incendiée par les habitants, un garage, une voiture légère et trois magasins saccagés. D’après le bilan de l’Emmo/reg, cette manifestation aurait fait deux morts, dont un enfant de trois ans et demi et trois femmes blessées faisant partie de la famille de l’homme d’affaires.