Brèves Madagascar Bilan du cyclone AVA : la région d’Analamanga la plus touchée en terme de sinistrés

Par rapport aux événements cycloniques précédents, c’est le passage du cyclone AVA qui été le plus dévastateur. C’est principalement la région d’Analamanga qui a enregistré le plus grand nombre de sinistrés.

Près de 1350 sinistrés répartis dans 272 foyers sont victimes de la montée des eaux. Le nombre de sinistrés a augmenté, puisque lors du passage du cyclone ENAWO, ils étaient environ de 1000. Presque toutes les victimes d’inondation dans les bas quartiers de Madagascar n’ont nulle part où aller, faute d’infrastructure d’accueil selon eux. Pour Ankasina, aucun site d’hébergement n’est encore à la disposition des sinistrés, de même que pour la commune de Soavina. De ce fait, la plupart des sinistrés d’Analamanga reste encore chez eux-mêmes si les eaux pénètrent dans la maison, sans parler de ceux qui ne veulent pas partir, par crainte que leurs biens ne soient volés. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar