Bootcamp startup weekend Paris Madagascar, ouvert à tous

Nous vous proposons de nous rencontrer pour agir et passer un moment de convivialité entre gens entreprenants, optimistes et cosmopolites.C'est l'occasion pour tous les participants, les coachs, les organisateurs mais aussi les curieux et les sceptiques de se rencontrer en avant-première de la Startup Weekend Paris, édition Madagascar prévu du 20 au 22 novembre prochain !Les français sont les bienvenus, car les projets élaborés durant le #SWParis viseront potentiellement une clientèle française. Un croisement des cultures fertiles. :-) Il y aura du beau monde durant ce bootcamp, notamment des hommes et femmes malgaches entreprenants et optimistes.Venir à ce bootcamp ne vous oblige pas à acheter une place pour participer au Startup week-end du 20 au 22 novembre. Venez au moins ici pour voir du beau monde sympa, entreprenant, intéressé par l'action pour faire bouger les choses.De plus, vous ferez une bonne action en venant, car c'est la première fois qu'un tel événement est organisé à Paris et en France. En venant, vous contribuerez au succès de cet événement et de ceux des prochaines années, et insufflerez de l'optimisme en nous encourageant à nous tirer vers le haut par l'entrepreneuriat, pas par les débats (ni par les reportages pessimistes...). :-)Venez au moins pour la sérendipité dans les rencontres, car à événement original, rencontres originales ! Définition du mot "sérendipité" sur France Inter.