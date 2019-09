Brèves Madagascar CAF : CNaPS Sport et Fosa Juniors perdent leurs Match retour avec le score de 3buts à 1

CNaPS sport n’a pas pu tenir sa revanche, Samedi dernier à Vontovorona, face au Club Sud Africain TS Galaxy. Ce dernier a éliminé les caissiers devant un gradin parsemé de supporters. C’est avec un score de 3 buts à 1 que le match s’est terminé. La route du club de CNaPS s’arrête dans la coupe de la confédération africaine.

Pour Fosa Juniors qui jouait gros hier dans la ligue des chmapions face au Tout Puissant Mazembe, ce dernier s’est imposé à Domicile avec le score de 3buts à 1. Les congolais ont ouvert la marque mais la bande à Titi ne se laissait pas faire et égalise. Tout cela en premier mi-temps. En deuxième période les corbeaux ont dominé le match. Fabrice, le gardien de Fosa Juniors a montré sa dextérité souvent complimenté par les commentateurs et par les community manger de la page du TP Mazembe. En effet, il a sauvé à mainte reprise la cage de Fosa Junior, il a même arrêté un penalty des corbeaux. Le chemin de Fosa ne s’arrête pas là, ils sont relégués pour le match barrage de la coupe de la confédération. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar