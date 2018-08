Brèves Madagascar CAN 2019 : Dax pourrait être retiré parmi les 23 joueurs appelés

L’un des meilleurs joueurs malgaches pourrait manquer le grand rendez-vous de cette année. Dax a figuré parmi les 23 joueurs pour faire face à l’équipe du Sénégal, mais selon les informations qui circulent, il a été retiré de cette liste.

Voici cette liste qui comprenait Dax ou : Arohasina Andriamirado

Gardiens : Ibrahim Dabo (Gobelins, National 3 France), Leda (Cnaps Sports)

Défenseurs : Toavina Rambeloson (Arrass, National 2 France), Thomas Fontaine (Reims France), Pascal Razak (JSSP, R1 Réunion), Jérôme Mombris (Grenoble, Ligue 2 France), Tobisao (Cnaps Sports), Romain Métanire (Reims France), Mario (Fosa Jr), Ando (Cnaps Sports)

Milieux : Ibrahim Ahamada (Alger, D1 Algérie), Marco Ilaimaharitra (Royal Charleroi, D1 Belgique), Dax (Kaizer Chiefs), Dimitri Caloin (Les Herbiers, National 2 France), Baggio (Fosa Jr)

Attaquants : Faneva Andriatsima (Le Havre, Ligue 2 France), Carolus (sans club), Paulin Voavy (Misr lel-Makassa, D1 Égypte), Njiva (FC Sukhotai, D1 Thaillande), Boura (Cnaps Sports), William Gros (AS Vitré, National 2 France)

Cette éventuelle décision d’écarter Dax aurait-il un lien avec son forcing de jouer avec Kaizer Chiefs Football Club et de s’envoler en Afrique du Sud à l’insu de son ancien Club Fosa Junior? Les bruits courent qu’il ne réponde pas à l’appel de la Fédération.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar