Brèves Madagascar CAN 2019: Les Bareas de Madagascar battent la Guinée Equatoriale à l’extérieur

Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au Cameroun, les Bareas de Madagascar tirent l’épingle du jeu en s’imposant à l’extérieur face à la Guinée équatoriale.

Les protégés de Nicolas Dupuis ont assuré le Match à Bata hier. Ils ont montré leur détermination à faire participer Madagascar pour la première fois à cette grande compétition continentale. Ima Faneva Andriatsima, dit Rakapy, par les supporteurs sur Facebook ouvre la marque à la 19e minute. C’est avec le score d’un but à zéro que les deux équipes se sont séparées. L’homme du match pourrait être Dabo, le portier malgache qui a su arrête les attaques de l’adversaire. Les deux équipes partageront le même vol et arriveront à Madagascar aujourd’hui. Le match retour aura lieu mardi au complexe Vontovorona.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar