CAN 2019: Madagascar bat le Burundi 1 but à 0 et va vers une qualification historique

Les protégés de Nicolas Dupuis occupent actuellement la 2è place dans le groupe B avec 4 pts après le Nigéria 6pts suivis par la Guiné (1pt) et le Burundi (0pt). Leur dernier Match face au Nigéria sera décisif. En effet, les Malgaches sont à la porte d'une qualification historique à la 8è de finale. C'est une prmière victoire pour la bande à Ima.

Le Match s'est joué avec un degré de thermomètre très élevé à Alexandrie. Le Burundi et Madagascar participent tous les deux pour la première fois à cette compétition continentale. La première partie fût une domination malgache mais la seconde période était de plus ou moins decevante de part et d'autre. C'est à la 76è m que Marco Ilaimaharitra offre le seul but du match.