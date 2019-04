Brèves Madagascar CAN 2019 : Madagascar dans un groupe jouable

Le tirage au sort pour la Coupe d’Afrique des Nations s’est fait au Caire, en Egypte en présence des différentes fédérations Africaines Vendredi dernier. Notre délégation a été dirigée par Béatrice Attalah, qui est actuellement à la tête du comité de normalisation. Lors du tirage, les adversaires de la bande à Ima est connue. Il s’agit entre autre du Nigéria, Guinée et Burundi. Ces équipes vont évoluer dans le groupe B.

Concernant les autres pays, nous avons dans le groupe A : Égypte, République démocratique du Congo, Ouganda, Zimbabwe, Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie, Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola, Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. Les analystes sportifs affirment que les Malgaches ont bien leur chance de sortir de la phase de poule. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar