CAN 2019: Madagascar offre une surprise à la CAN

Même si Madagascar entame son entrée dans la Coupe d’Afrique des Nations avec un match Nul contre les Guinéen, on peut et doit dire que c’est un exploit extraordinaire des Barea de Madagascar. Le 22 Juin, lors de son premier match, les Barea sont sorti avec 2 de partout contre une équipe guinéenne déjà aguerrie à cette compétition continentale qui en est à sa 12ème participation.

Abel Anicet a marqué le premier but vers la 49ème minute, suivi par Carolus Andriamahitsinoro vers la 55ème minute. Le premier but a été marqué par les guinéens vers la 34ème minute. Ils ont été menés les malgaches jusqu'à la 66ème minute durant laquelle Metanire tacle un attaquant Guinéen dans la surface de réparation et offre un pénalty transformé par les guinéen. Pour les malagasy, ceci est une grande victoire. Pour un premier match en Coupe d'Afrique des Nations, ceci a été un succès et a soulevé l'opinion des étrangers. Selon les internautes, malgré sa première participation, Madagascar a pu se démarquer des autres équipes et a montré être capable de discuter un très bon match.