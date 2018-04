Brèves Madagascar CENI : Bulletin unique pour le deuxième tour

La Commission Electorale Nationale Indépendante a affirmé qu’elle fera tout son possible pour le bulletin unique soit utilisé pour le deuxième tour des élections.

Après l’adoption des trois lois électorales à l’Assemblée nationale beaucoup de paramètres changeront pour les prochaines élections selon la CENI, à l’instar de la création de nouveaux bureaux de vote. Elle a également stipulé qu’elle fera tout son possible pour qu’on utilise également le bulletin unique au second tour dans le cas où elle aura les moyens financiers et techniques. En effet, le budget serait triplé si les deux types de bulletins étaient utilisés en même temps pour les prochaines élections. Jusqu’à maintenant, l’utilisation de bulletin unique ou multiple reste encore au cœur du débat pour lesdites élections. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar