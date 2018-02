Brèves Madagascar CENI réclame la sortie du nouveau code électoral

La CENI ou Commission Electorale Nationale Indépendante demande la sortie d’un nouveau code électorale qui régira les élections présidentielles et législatives d’ici fin mars pour la tenue d’une élection transparente et démocratique.

Thierry Rakotonarivo, le vice-président de la CENI de marteler qu’un nouveau code électoral qui fait l’unanimité est nécessaire puisque celui de 2013 ne pourra plus être appliqué dans le cadre de l’élection à venir. Le code électoral ne sera plus amendé, a-t-il réitéré. L’élection législative dépendra également de ce nouveau code électoral a précisé le vice-président de la CENI pour le découpage de la répartition et le nombre des députés à élire. La tenue de ces deux élections en même temps ou séparément est également une décision politique qui revient au conseil des ministres a-t-il expliqué. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar