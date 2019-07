Brèves Madagascar CHAN 2020: Victoire in extremis des Bareas de Madagascar 1 but à 0

Les éliminations pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020 ont débuté hier. Pour la grande île, les Bareas de Madagascar ont reçu les Mambas du Mozambique. La bande à Ando a débuté le match de façon tonitruante. Ils ont pu créer plusieurs occasions, menaçant le portier mozambicain. Malheureusement, ils n’ont pas pu trouver les filets du dernier dans les temps réglementaires. C’est dans les temps additionnels qu’Arnaud offre la victoire pour Madagascar.

Rappelons que ce championnat a pour objectif de créer une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s'exprimer au niveau international. Le match retour aura lieu dans une semaine à Maputo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar