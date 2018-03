COMPLET - Evénement ADN France: Découvrons notre histoire: Ny Alahamady, le nouvel an malgache suivi d'un dîner/dansant - le 17 mars 2018

L'association ADN France vous invite à découvrir une des cultures malgaches: Ny Alahamady, le nouvel an malgache - suivi d' Echanges & débats : Comment faire de notre culture un des piliers de notre développement?

Présentation de l'ADN France et de ses actions en faveur du développement de Madagascar.

(Tsakitsaky sucrés, salés et boissons en vente sur place)



La soirée se poursuivra par un dîner aux plats malagasy, la piste de danses sera également ouverte...

Quelques artistes nous feront l'honneur de leur présence dont le guitariste de renom Milon Kazar et Domoina.



Venez nombreux soutenir notre action "Bibliobus" en faveur de l'éducation au plus prêt des enfants, des jeunes et des adultes via des bus roulants.



Tenue traditionnelle au choix.



RDV le samedi 17 mars dès 16h30

PAF: 25 euros minimum (à votre bonne générosité pour soutenir un peu plus nos actions)

Infos et réservation au: 06 35 95 08 17 ou 06 31 97 63 59

Places limitées, uniquement sur réservation.











