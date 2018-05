COSAFA CUP: les Barea confiants dans leur groupe

Madagascar est très confiant dans le groupe A qui regroupe la grande île avec le Mozambique, les Seychelles, les Comores. Des adversaires que les Barea de Madagascar connaissent très bien. Ils ont déjà battu le Mozambique 4 buts à 1. La Zambie, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe tenant du titre sont exemptés de cette phase de groupe. Les Barea sont confiants, et on souhaite bon courage à nos portes fanions. #Alefa_Barea