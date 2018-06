COSAFA CUP: les Barea en quarts de finale

C’est seulement après la victoire 1 but à 0 face aux Comoriens que la qualification de Madagascar pour les quarts de finale a été assurée. Ainsi, Madagascar sort en tête de liste dans le groupe A avec 7 points, suivi de près par le Mozambique avec 8 points, les Seychelles 2 points et les Comores 1 point. Les Sud-Africains sont à la portée de la bande à Dax. On souhaite bon courage pour que nos portes-fanions puissent remporter la coupe. #AlefaBarea