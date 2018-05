Brèves Madagascar COSAFA CUP: une belle entame pour les Barea

La COSAFA CUP ou Council of Southern Africa Football Associations Cup 2018, compétition de football regroupant les 14 pays de l’Afrique Australe, a commencé aujourd’hui dans la province de Limpopo en Afrique du Sud. Les Malgaches ont déjà joué leur premier match contre le Mozambique, une équipe qui n’est pas du tout nouvelle aux yeux du sélectionneur malgache Franklin Andriamanarivo.

Les Barea de Madagascar évoluent dans le groupe A avec le Mozambique, Les Seychelles et les Comores. Pour leur premier match face aux Mozambicains, la bande à Dax a brillé en s’imposant deux buts à un. C’est d’ailleurs Dax de son vrai nom Hasina Andrianarimanana qui ouvre le score pour les Barea à la 7e minute. C’est en deuxième période que les Mambas égalisent. Mais ce fut une europhorie de courte durée pour les protégés d’Abel Xavier. En effet, les Barea marquent le but de la victoire par l’intermédiaire de Toky Fandresena. Les Comores et les Seychelles n’ont pas pu se départager et se sont séparés avec le score d’un but partout. Madagascar prend provisoirement la tête du groupe A. On leur souhaite du courage. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar