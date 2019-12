Brèves Madagascar COSAFA U20: Madagascar sera en demi-finale de la compétition

Après une belle entame en battant le Lesotho 3 buts à 0 pour leur premier match, les Barea moins de 20 ans de Menahely Ruphin se sont neutralisés face aux Bafana Bafana avec le Score de 1 but partout. Mais aujourd’hui, ils ont battu les Mauriciens sur le score de 2 buts à 1. Victoire qui signifie un ticket pour la demi-finale.

A chaque Match, c’est un joueur Malgache qui est élu homme du match. Face au Lesotho, c’était Todisoa, le gardien de but Malgache Balvano a eu ce titre face aux Bafana Bafana et Rene se démarque face aux Mauriciens. Madagascar affrontera l’Afrique du Sud pour la demi-finale. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar