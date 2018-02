Brèves Madagascar CUA : Emblème de la commune supprimé par l’État au niveau des fokontany

La CUA serait actuellement victime de tracasseries de la part du gouvernement selon les conseillers municipaux. Tout a commencé par l’annulation de la perception du droit de circulation qui contribue aux ressources financières de la CUA. Par conséquent, la CUA enregistre un manque périodique de deux millions deux cent mille d’Ariary dans les caisses de la commune. Par la suite, les emblèmes de la CUA ont été enlevés des formulaires administratifs et des murs des fokontany à présent.

Face à tous ces faits, le premier adjoint au maire de blâmer que le gouvernement confond l'action de développement et la politique. Les Fokontany sont des branches au niveau de la CUA. Il doit y avoir une coopération de fonctionnement entre les deux entités. Les conseillers municipaux s'insurgent également contre les réhabilitations et constructions illégales sous la houlette du ministère des Travaux publics conformément à la loi. Le ministère doit demander l'autorisation auprès de la CUA avant de toucher à un terrain de la CUA. Personne ne conteste que ce ministère effectue une action de développement selon encore les explications, mais il est important de suivre les règles étatiques. Ces comportements sont des attaques en règle contre la Maire précise le conseiller municipal. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar