Infos Diaspora Canada: « MADAGASCAR TV » 1 ère émission TV de la diaspora Malagasy, diffusée au Canada.

Nous apprenons avec grand plaisir la 1ère diffusion le 13 novembre 2017 dernier de Madagascar Tv de nos compatriotes du Canada. Une émission diffusée en direct tous les jours sur la chaîne publique ICI Télévision ( Canal international au Canada et sur internet au www.icitelevision.ca



Le fondateur de cette émission est Bary Randresy ( Randresiarisoa), juriste de formation, journaliste, collaborateur de presse et membre de l’Association des Journalistes indépendants du Québec. Président fondateur de l’Association Diaspora Malagasy du Canada. Président du FIVMPAMA Canada et membre de différentes associations



Selon son fondateur, Madagascar TV est une émission Malagasy; par la diaspora et pour la diaspora et Madagascar. Diffusée en langue Malagasy elle vise à promouvoir la culture Malagasy.



Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle émission malagasy au Canada!



Contacts et communications :

Page Facebook : ‘’ Madagascar TV’’.

E-mail: baryrandresy@hotmail.com



Infos Diaspora | Brèves Madagascar