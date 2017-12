Carte Professionnelle des journalistes: début de dépôt des dossiers à partir de 8 janvier

Hier, le premier ministre et le Ministre du Commerce se sont déplacés à Anosibe pour voir de visu la situation. Il a été constaté que peu de grossistes vendent du riz local. Ils affirment que c’est dû à la montée incessante du prix du riz local et de l’insuffisance de la production. Maintenant, ils se focalisent sur la vente du riz importé. Le prix de sac de riz importé ne dépasse pas les 72 000 à 73 000 Ar et pour les détaillants avec une marge de bénéfice de 10 %, le kilo du riz ne devrait pas aller au-delà de 1600 Ar dixit le premier ministre.