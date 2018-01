Brèves Madagascar Carte de presse : ouverture du dépôt des dossiers de demande

La sortie de la nouvelle carte de presse pour les journalistes professionnels est prévue le mois de mars prochain selon Razafindrazaka Donna, la porte-parole de la Commission de délivrance. Le dépôt de dossier de demande de carte est ouvert depuis lundi et sera clôturé le lundi 5 février prochain.



La commission de délivrance de la carte de presse a confirmé ce jour, les que les paperasses requises pour faire la demande sont les suivantes :

Pour les journalistes qui sont dans le métier depuis plus de trois ans, ils doivent constituer :

- une attestation de travail délivré par l’organe de presse employeur ou de certificat administratif pour les journalistes des médias publics



- une lettre de demande

- une copie certifiée de leur CIN ou la copie de leur ancienne carte de presse,

- le droit forfaitaire d’impression de la carte infalsifiable de 15.000 Ariary

Pour les journalistes ayant une ancienneté de moins de trois ans doivent fournir :

- une copie certifiée des diplômes, faisant foi du fait qu’ils ont étudié le journalisme

- une attestation de travail

- une copie certifiée de la CIN

- une lettre de demande

- le droit d’impression de 15.000 Ariary

Les journalistes des médias en ligne devraient également se référer à cette règle selon le porte-parole de la commission de délivrance des cartes de presse.

Dans la capitale, les dossiers doivent être déposés au niveau de la Direction de la Communication à Nanisana, dans les locaux du Ministère de la Communication et des relations avec les institutions.

Pour ceux des provinces, les directions régionales du Ministère de la Communication feront office de secrétariat



