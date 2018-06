Brèves Madagascar Casseurs de vitesse sur les voies rapides : source d’accident ?

Ce n’est pas la première fois qu’on entend qu’un scooter ou une voiture a fait un accident en passant par des casseurs des vitesses dans les voies rapides à Antananarivo. Pas plus tard que cette semaine, une voiture a été endommagée en se crashant dans un canal du bas côté de la route suite à des casseurs de vitesse du by-pass (voie rapide reliant la route nationale 2 et route nationale 7).

Manque de signalisation : des fois, il n’y a pas de signalisation pour prévenir les usagers de la route de l’existence de ces casseurs qui entrainent ces accidents. En outre, parfois, les casseurs sont mis du jour en lendemain et les habitués de la route sont surpris.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar