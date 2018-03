Brèves Madagascar Célébration de la journée internationale des femmes : manifestation commune des milliers de femmes à Anosy

La célébration officielle de la journée mondiale de la femme à Madagascar a eu lieu hier à Anosy. En cette journée de 8 mars, des milliers de femmes issus des organisations non gouvernementales, des femmes fonctionnaires, des membres des associations de femmes de toutes les régions du pays se sont rassemblées pour une marche commune depuis la bibliothèque nationale d’Anosy, en poursuivant le pourtour du lac.

Ces femmes ont emporté des banderoles identifiant leur entité avec une tenue vestimentaire assortie. A l’occasion de cette inauguration, les principales revendications des femmes se focalisent toujours sur la réclamation d’égalité de droits entre les hommes et les femmes, l’ouverture de la scène politique aux femmes afin de développer le pays, les luttes ouvrières ainsi que la meilleure condition de travail des femmes.



Partout dans le pays, les femmes sont descendues dans la rue pour des marches pacifiques et bon enfant.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar