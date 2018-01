Infos Diaspora Chine: une Malgache vendue à plus de 6.000€ en Chine

Un réseau de trafic de femmes malgaches vers la Chine a été démantelé. Une victime aurait été vendue à 24 millions d’ariary, soit plus de 6.000€.

En collaboration avec les autorités chinoises, la Police nationale malgache aurait réussi à démanteler un réseau de trafic de femmes originaires de Madagascar. Les actions policières ont permis l’arrestation du cerveau de cette affaire de vente de femmes malgaches en Chine. Une certaine ‘Mina’ aurait été interpellée à Ningde en Chine, elle a été rapatriée et désormais incarcérée à la prison de la capitale.



Une femme malgache achetée à 24 millions d’Ariary



Interrogée par les enquêteurs, la suspecte a avoué avoir vendu une femme malgache à 24 millions d’Ariary en Chine. Elle a aussi parlé d’une autre malgache qui endosse le rôle de passeuse. Cette dernière aurait été rémunérée à 10 millions d’Ariary pour chaque proposition de fille à vendre. Cette passeuse a également été déjà arrêtée et tous ses biens saisis par les autorités judiciaires.



Les Malgaches vendues sont mariées de force



La plupart des femmes malgaches ayant accepté de partir en Chine auraient surtout été séduites par des propositions de salaire avoisinnant les 1500€ par mois. Certaines quittent Madagascar en pensant travailler dans des champs de thé ou pour être femmes de ménage. Une fois sur place, la plupart d’entre elles, une fois vendues, seraient contraintes de se marier à des Chinois. Une des victimes mariée de force à un vieux chinois aurait été réduite à l’esclave sexuel.





(Source : matv.mg) N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar