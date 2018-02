Brèves Madagascar Commune Ampahitrosy: Le Maire et la population lancent un appel de rénovation d’infrastructure routière

La commune Ampahitrosy est toujours isolée à cause de la coupure de la route du côté de Vahilava après le passage du cyclone AVA. Après les fortes pluies au courant de cette semaine, la rivière de Sisaony a encore augmenté le niveau de l’eau dans la commune de Soavina et de ses environs.

La population ne peut se déplacer qu’avec des canots en bois tandis que le transport en commun doivent contourner jusqu’à Soavina pour arriver à Ampahitrosy. Depuis que la route est coupée, les canots en bois travaillent dès deux heures du matin jusqu’à 21 du soir. Pour ce qui est de transport en commun, ils doivent contourner Soavina pour relier Anosy à Ampahitrosy, de plus, la route est presque impraticable. Cette situation impacte beaucoup les prix des produits de première nécessité dans la commune d’Ampahitrosy selon le Maire de la commune. Les prix ont augmenté, car l’approvisionnement connaît un problème depuis que la route est coupée. De ce fait, le Maire ainsi que la population lancent un appel pour que des solutions pérennes soient trouvées.



