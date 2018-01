Brèves Madagascar Compagnie Air Madagascar : des perturbations de vols constatées

La perturbation des vols nationaux de la compagnie Air Madagascar a fait monter la grogne des passagers bloqués à l’aéroport d’Ivato hier. Cela fait plus de trois jours que les passagers n’ont pas pu prendre leurs vols et fustigent l’irresponsabilité de la compagnie.

Les perturbations des vols ont déjà commencé depuis la fin de l’année 2017, mais se sont intensifiées durant ces trois derniers jours par le passage du cyclone AVA. Aucune explication et prise de responsabilité de la part de la compagnie Air Madagascar selon le passager. Au cours de ces perturbations, les passagers n’ont pas été informés à temps et il n’y a ni prise en charge ni frais d’hébergement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar