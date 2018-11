Concert 35ème anniversaire de La chorale malgache Feon'ny Fahazavana Lyon, FPMA Lyon: le 08 décembre 2018 à 15h30

La chorale malgache Feon'ny Fahazavana Lyon, de l'église FPMA Lyon, organise un grand concert pour fêter son 35ème anniversaire.

Le concert se déroulera le jour de la fête des lumières à Lyon avec plein de surprise au programme.



Quand, Où ?

le 08/12/018 à 15h30

FPMA LYON - Espace protestant Théodore-Monod

22 Rue Romain Rolland, 69120 Vaulx-en-Velin (Lyon France)

Tarifs: Participation libre



Présentation de la chorale:



Chorale feon'ny fahazavana - FPMA Lyon



La lumière, c'est bien sûr la parole de Dieu, dont la dissémination par le chant fait l'objet principale de notre mission. Nous intervenons les dimanches, pendant le culte de la FPMA lyon. Mais une très grande partie de nos activités consiste aussi, à effectuer des concerts à l’extérieur de notre église pour apporter le parole de Dieu et sa lumière.



La chorale dispose de compositeurs internes, mais interprète différents styles musicaux, allant du gospel, salsa, blues, RnB, aux rythmiques traditionnelles malgaches comme le salegy, tsapiky, bà gasy et en passant par la musique classique.



Nous sommes très ouverts aux différentes cultures et tendances musicales, dès qu'il s'agit de louer le Seigneur.



Nous nous reposons essentiellement sur les paroles de Dieu pour diffuser nos messages, comme il est dit dans :



"Je te louerai parmi les peuples, Seigneur! Je te chanterai parmi les nations." - Psaume 57:10



et



"Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier." - Psaume 119:105