Concert Jubilé: Bodo, Rija et Nanie le samedi 6 octobre 2018 au Millénaire - Savigny Le Temple (77)

CONCERT Jubilé BODO, RIJA et NANIE

Ils seront accompagnés par 100 choristes issus des meilleurs chorales malgaches à Paris.

IVENCO (Madagascar) et ILOMBOAARY (France) , deux producteurs de renom s'associent pour produire ce concert d'exception.



Ce concert de trois (3) heures sera suivi d'une soirée dansante animée par DJ RODMAN et DJ ERICO.



Infoline: 06.19.24.13.08 / 06.60.96.69.50



TOMBOLA:

Tout achat de ticket en pré-vente (avant le concert), donne droit à un ticket de tombola gratuit.

Vous récupérerez votre ticket de tombola à la réception / accueil à votre arrivée.

Les lots à gagner sont :

- 1 x billet Paris Tana Paris

- 1 x Console PS4 offert par MASS'IN

- 1 x carton d'envoi maritime valeur 110€ par Mada Groupage

- 1 x lot de parfums offert par Malagasy Mode Tsara

- D'autres lots surprises



Achetez vos billets en ligne:

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-jubile-bodo-rija-et-nanie-50186438990

N.R.