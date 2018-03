Brèves Madagascar Concours de projet d’autonomisation des femmes : Ampela Sambatse de la région Menabe a touché le pactole

C’est l’Association des femmes « Ampela Sambatse » de la Région de Menabe est l’heureuse gagnante du concours du meilleur projet sur l’autonomisation des femmes au milieu rural et urbain.

Le projet de l’association se rapporte essentiellement sur la culture des légumes. Les femmes associées au sein de l’association a acquis 20 millions d’Ariary pour la concrétisation de leurs projets. Il s’agit d’un concours d’un projet de développement initié par le Ministère de la Population et de la Promotion de la Femme pour céder plus d’autonomie aux femmes dans les milieux ruraux qu’urbains. Après la Région Menabe se positionne la Région Amoron’i Mania et de la Région Vakinankaratra. Les sommes offertes pour les gagnantes seront utilisées pour la concrétisation de leurs projets. Un projet qui tombe bien à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar