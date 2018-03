Brèves Madagascar Concours première édition « I love Madagascar » : support de promotion touristique pour Madagascar

Un fort taux d’endémicité des faunes et flores, des multiples paysages pittoresques, des us et coutumes authentiques illustrent Madagascar. C’est essentiellement ces potentialités qui attirent de plus en plus les touristes des quatre coins du monde à voyager dans la grande île.

En vue d’appuyer la promotion du tourisme dans la grande île, l’opérateur Airtel Madagascar ainsi que le Ministère du Tourisme a initié un concours qui s’intitule « I Love Madagascar ». Ce concours consiste à représenter le tourisme dans l’île rouge à travers des photos, des vidéos. Les cinquantaines de participants ont respecté le thème qui se focalise sur la défense et la promotion de la destination Madagascar d’après les propos des organisateurs. Non seulement que cette initiative entre dans le cadre de promotion touristique de l’île, mais de protéger également la biodiversité malgache. Roland Ratsiraka, le Ministre du Tourisme d’évoquer qu’il est primordial que les Malgaches comprennent l’importance du tourisme et de la préservation des espèces endémiques du pays, d’où l’intérêt de ce concours.La distribution des lots pour les 12 heureux gagnants du concours de la première édition du concours s’est tenue hier à Tsimbazaza Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar