Conférence organisée par HVM France sur le Fisandratanan'i Madagascar Vina 2030

Les réalisations du Président Rajaonarimampianina portent sur les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation, le numérique et la jeunesse.



Le Fisandratana mirindra vina 2030 est consultable sur le site de la primature en détail où vous pourrez notamment avoir de plus amples informations et détails sur les différents points cités.



Le Fisandratana mirindra vina 2030 est un projet de développement durable qui s'aligne sur les objectifs de développement durable et s'inscrit dans la continuité de l'Etat et non dans une projection du Président Rajaonarimampianina de briguer un mandat jusqu'en 2030 comme certains l'ont interprété.



Cette présentation a été suivie par celle des deux maires sur les réalisations dans la Vakinankaratra, suivi de débats et clôturée par un apéritif dînatoire durant lequel le groupe Willy &Co s'est produit accompagné par des choristes improvisées sur les rythmes entraînant du sud de Madagascar.

HVM France a clôturé la séance avec le gâteau de sa quatrième année d'existence et d'actions.