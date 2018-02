Brèves Madagascar Conjoncture politique : La situation actuelle fait « parler même les muets »

Madagascar endure des moments difficiles actuellement selon le Mouvement des Leaders Religieux. Le peuple malgache est loin de vivre dans la sérénité à cause de la cherté de la vie qui galope à grands pas. L’insécurité, le pouvoir d'achat sont plus que jamais menacés d'après eux. La redevabilité des responsables étatiques est un mirage.

Madagascar perd peu à peu sa souveraineté si l'on se réfère à la récente évasion de Houcine Arfa vers la France selon le mouvement des leaders religieux. Ces derniers de marteler que Houcine Arfa n'aurait pas eu de traitement de faveur si des pressions extérieures n'existait pas dans ce dossier. L’accaparement de terrain par des propriétaires étrangers confirme leur dire. Le MLR réclame donc la tenue des élections démocratiques et dans le calme. Le mouvement a proposé des solutions pour que la situation actuelle n'empire, il est aussi impératif que les élections à venir se déroulent selon le calendrier prévu par la Constitution. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar