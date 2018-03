Brèves Madagascar Coopérative RN1 : grève illimitée des transporteurs

Les transporteurs ont été pris de court lundi à l’annonce de l’ATT que les départs et les arrivées devront avoir lieu à la gare routière d’Andohotapenaka à partir d’hier. Pourtant, l’ATT leur avait accordé le retour de leur stationnement à Anosizato Andrefana.

Après les revendications des transporteurs et les passagers mardi dernier (la semaine dernière), l’ATT a appelé à une rencontre avec les transporteurs. Une décision a été prise à l’issue de cette entrevue que les transporteurs de la RN1 peuvent de nouveau retourner à Anosizato Andrefana. Une descente sur place effectuée par l’ATT a même précédé cette décision.

Mais la décision de l’ATT lundi a étonné les transporteurs que ces derniers devraient aménager à la gare routière d’Andohotapenaka. Face à cette décision, les coopératives ont décidé à l’unanimité de suspendre toutes les activités à partir d’hier. Les transporteurs sont entrés dans une grève illimitée. La seule raison qui motiverait la reprise des activités serait le retour de leur stationnement selon toujours les explications. Les transporteurs appellent donc les autorités compétentes de se pencher sur cette situation. Des mesures doivent être prises pour régler au plus vite la situation actuelle. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar