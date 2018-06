Brèves Madagascar Cosafa Cup 2018 : Madagascar bat l’Afrique du Sud et se hisse en demi-finale

La grande ile écarte les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud aux tirs au but avec un score de 4-3 en quarts de finale de la Coupe Cosafa au stade New Peter Mokaba de Polokwane hier.

Les Barea ont été dominés par les Sud-africains lors de la première mi-temps. Mais les « omby » ont su structurer leurs jeux en deuxième période tenant en échec le pays arc-en-ciel. Jean de Dieu Randrianasolo dit Leda a stoppé le cinquième tir des Bafana Bafana, et c’est Tobisoa qui transforme le dernier tir qui envoie Madagascar en demi-finales. Les Chipolopolo de Zambie seront l’adversaire des Barea mercredi prochain, pour une place en finale le 9 Juin 2018 face au vainqueur du Lesotho et du Zimbabwe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar