Brèves Madagascar Cosafa Cup 2018 : les Barea quatrième, mais avec un bilan satisfaisant

Après la victoire face aux Bafana Bafana, les Barea ont essuyé deux défaites successives : celle face aux Chipolopolo de Zambie pour la demi-finale et puis face au Lesotho pour la troisième place.

Mais on peut dire que cette participation au COSAFA CUP n’a pas été vaine. En effet, L’équipe malgache était élue la plus fair-play. En outre, Andriamirado Aro Hasina mieux connu sous l’appellation Dax est élu meilleur joueur et Andoniaina Andrianavalona meilleur défenseur de la COSAFA CUP 2018. De plus, Dax attire la convoitise du club le plus titré d’Afrique du Sud Kaizer Chiefs. Ainsi, COSAFA CUP 2008 est une étape qui pousse Madagascar vers sa première participation à la CAN 2009. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar