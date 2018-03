Côtelettes et haricots verts

Voici un plat de côtelettes cuites à la malagasy (andro gasy) avec haricots verts ! Simple mais délicieux comme tout les vary sy loaka (riz et plat de viande-légumes, qui composent généralement les repas malgaches). mmmmmm

Ingrédients (pr 4 personnes) :



4 belles côtelettes de porc

Haricots verts cuits

2 tomates pelées

Ail, oignon

Huile d'olive

Sel (ou un cube de kubor)

Poivre de Madagacar





Préparation :



Dans une cocotte, faire revenir les côtelettes avec un peu d'huile d'olive et les dorer sur toutes les faces

Rajouter l'ail et l'oignon hâchés

Rajouter un peu d'eau et laisser mijoter pendant 30 mn environ

Incorporer les tomates pelées et coupés en dés ainsi que les haricots verts

Salez, poivrez

Laisser mijoter encore 20 mn

Rajouter une cuillerée d'huile d'olive pour terminer la cuisson

Goûter pour apprécier la cuisson (penser à laisser un fonds de sauce pour ne pas que cela soit trop sec)



Servez aussitôt avec du riz blanc, rougail et piment servis à côté !



Bon appétit bien sûr !

N.R.