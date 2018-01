Brèves Madagascar Coup de théâtre à Madagascar : Tantandraza annonce sa candidature pour 2018

Le feuilleton d’un gourou du non d’apôtre Marc Tantandraza est très suivi à Madagascar voire à l’étranger. Il fait souvent le buzz sur les réseaux sociaux.

Marc Tantandraza affirme qu’il est le messager de Dieu, cet ancien sorcier et Chef de dahalo se serait converti en un homme de Dieu. La fin de l’année 2017, il a annoncé qu’il va mourir pour rejoindre les cieux. Mais il a fait son come-back durant cette semaine. Il se serait ressuscité. Schéma que tout le monde avait déjà prédit. Mais cerise sur le gâteau, le gourou vient d’annoncer hier qu’il sera candidat pour les élections présidentielles à Madagascar de 2018. Il a expliqué sur sa vidéo qu’il est beaucoup demandé sur la sphère politique et qu’on lui demande de prendre des responsabilités pour la nation. Ainsi, suite à une nomination de Dieu, il a décidé de faire part à la course pour la magistrature suprême. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar