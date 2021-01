Covid 19 : 53 Nouveaux cas, dont 20 à Analamanga

Selon les actualités de l'évolution de la pandémie à Madagascar, une personne est décédée à Analamanga, entre le 28 décembre et le 1er janvier. 53 nouveaux cas de covid 19 ont été confirmés officiellement dans la grande île, dont 20 à Analamanga, 10 à Haute Matsiatra, 8 à Boeny, 4 dans la région de Vakinankaratra et d'Amoron'i Mania, 3 dans la partie de Vatovavy Fitovinany et de Diana, et 1 nouveau cas à Menabe.