Culte oecuménique: Ambohimalaza Aty Andafy - samedi 20 janvier 2018 dans le 13 ème arrondissement de Paris

Comme chaque année l'association Ambohimalaza Aty Andafy (AAA) a organisé son culte oecuménique. Une occasion pour les natifs d'Ambohimalaza de se retrouver, de se souhaiter la bonne année mais surtout de fêter les 10 ans de l'existence de l'association AAA.

Le culte a été célébré par le pasteur Hanitra Raobinarison.

Culte honoré par la présence de la chorale du FPMA de Melun.

"Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l' Éternel, ton Dieu, te donne. » Exode 20,12 (NEG), c'est avec cette sagesse chrétienne que l'association AAA ont accueilli les anciens (les plus de 65ans) afin de leur souhaiter la bonne année et de leur offrir le "solom-body akoho" comme on dit en malgache (un cadeau de bonne année).



Après le recueillement, les membres et les amis de l'AAA se sont joints pour un gouter, une occasion de couper les gâteaux des 10 ans de l'association par les trois présidents successifs, un moment pour le bureau de l'association par le biais de sa présidente Sarindra RAHARIJAONA RAZAFINDRALEVA de relater le bilan de l'association durant la dernière décennie, d'évoquer les projets de l'association notamment celui d'un voyage solidaire à Madagascar en juillet et août, puis de remercier ces partenaires durant ces 10 années d'existence.



