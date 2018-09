Brèves Madagascar Culture et patrimoine: Couronne de Ranavalona 1ère à Paris?

Les bruits ont couru que la couronne de Ranavalona 1ère, qui a été volée en 2011 au palais d’Andafiavaratrase, trouverait à Paris. Cette information a fait le tour des réseaux sociaux depuis la semaine dernière.

Face à cette nouvelle information, le ministère de la Culture a tenu une conférence de presse pour montrer tout d’abord que la quête de cette couronne volée reste toujours dans leur priorité, ensuite pour affirmer que la présence éventuelle de cet objet de valeur aux yeux de la culture et patrimoine malgache reste à confirmer. Rappelons que les personnes suspectées dans cette affaire ont été toutes relaxées et une copie de la couronne a remplacé celle qui a été perdue. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar