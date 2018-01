Cyclone Cébile : aucun impact sur la météorologie de Madagascar

Il se localise très loin du pays, plus précisément à l’extrême Est de l’Océan Indien. Lors de sa formation, le cyclone était une dépression tropicale. Il s’est intensifié en passant au stade de cyclone tropical à l’espace de 36 heures. Le centre du cyclone a été localisé à plus de 3000 kilomètres au large de l’île hier matin. Cébile poursuit son évolution loin des terres habitées. Le Service de la Météorologie de préciser que les précipitations plus ou moins fortes constatées le weekend dernier et en ce début de semaine dans certaines parties de l’île est l’effet d’une masse nuageuse qui s’est formée dans le Canal de Mozambique qui plane encore dans les cieux de Madagascar. Ainsi, il est possible que la pluie soit encore au rendez-vous pour les deux prochains jours. Le Service de la Météorologie de confirmer que Madagascar est toujours en pleine période d’été et il se peut que les cyclones sévissent jusqu’au mois d’Avril.