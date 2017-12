Brèves Madagascar DGGFPE : suspension de solde de 9782 fonctionnaires

9782 fonctionnaires ne percevront pas leurs salaires pour ce mois de décembre suite à l’assainissement effectué par la DGGFPE ou la Direction Générale de la Gestion Financières de Personnels de l’État.

Tous les agents qui ne figurent pas sur la liste officielle des fonctionnaires employés par l’État seront les concernés par la suspension de solde. Les trentaines d’enseignants figurant parmi cette mesure de suspension de solde continueront leurs activités et écartent toute grève malgré cette situation. Ils ont déjà collecté leur certificat administratif pour s’authentifier en tant que fonctionnaires. C’était depuis février 2017 que la DGGFPE annonçait l’assainissement des états de paies. Dans ce cadre, le responsable des Ressources Humaines auprès des Ministères employeurs a été appelé à intégrer tous les agents au service sur l’application unique de la gestion uniforme des Ressources Humaines de l’État. C’est à partir du mois d’octobre 2017 que les responsables des Ressources Humaines ont commencé à envoyer la liste à leurs agents de ministère des Finances. Certains d’entre eux ont demandé un délai supplémentaire avant la révision de la liste.

Tous les agents qui ne figurent pas sur la liste officielle des fonctionnaires employés par l’État seront les concernés par la suspension de solde. Les trentaines d’enseignants figurant parmi cette mesure de suspension de solde continueront leurs activités et écartent toute grève malgré cette situation. Ils ont déjà collecté leur certificat administratif pour s’authentifier en tant que fonctionnaires. C’était depuis février 2017 que la DGGFPE annonçait l’assainissement des états de paies. Dans ce cadre, le responsable des Ressources Humaines auprès des Ministères employeurs a été appelé à intégrer tous les agents au service sur l’application unique de la gestion uniforme des Ressources Humaines de l’État. C’est à partir du mois d’octobre 2017 que les responsables des Ressources Humaines ont commencé à envoyer la liste à leurs agents de ministère des Finances. Certains d’entre eux ont demandé un délai supplémentaire avant la révision de la liste.

C’est en novembre 2017 que la nouvelle liste définitive a été sortie avec un total de 17 204 agents non déclarés par des ministères employeurs. Après une deuxième vérification et une confrontation avec la liste disponible auprès du DGGFPE, 9782 agents sont définitivement non déclarés, d’où la suspension de leur solde à compter de ce mois de décembre, selon les informations recueillies sur le site internet de la DGGFPE. Face à cette situation, le Directeur Général de ce service incite les responsables des ressources humaines au sein des départements ministériels de procurer l’attestation et la certification par les ministères employeurs. Des agents dont le solde est suspendu pourraient être régularisés avant la fin de l’année si l’attestation est fournie dans les prochains jours selon la DGGFPE. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar