Brèves Madagascar Dax ne jouera plus avec les Barea de Madagascar

A la veille d’un match historique entre les Barea et les Lions de la Teranga, une nouvelle information ébranle le monde du ballon rond à Madagascar. A travers son compte Facebook, Andrianarimanana Andriamirado Arohasina mieux connu sous le nom de Dax a posté une publication affirmant qu’il ne jouera plus pour les Barea.

Une lettre en anglais avec un « caption » en malgache, il se désole de l’attitude de la Fédération Malgache du Football qui l’aurait empêché de jouer Kaizer Chiefs. Il a réitère que lors de son déplacement vers l’Afrique du Sud, il n’aurait pas été en contrat avec un club à Madagascar. Par contre, il a apprécié les bons moments qu’il a passés avec la sélection nationale. Toujours dans cette lettre, il affirme être de tout cœur avec les Barea et leur souhaite bon courage. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar