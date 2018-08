Décès du DJ Angelo à Madagascar

A l'heure où nous bouclons nous ne connaissons pas encore les raisons de son décès mais il semblerait selon les sources lues sur les réseaux sociaux qu'il aurait été hospitalisé à l'hôpital Be de Tamatave où il était décédé.

L'Equipe Madaplus présente ses sincères condoléances à la famille, à ses amis et notamment à l'artiste SHYN et toute l'équipe de Makua Entertainment.

Rappelons que nous avons eu l'immense privilège de découvrir ce grand DJ lors de la 11ème Nuit Blanche Madaplus du 4 juin dernier.